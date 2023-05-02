Пономарева Варвара Парамоновна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пономарева
- Имя
- Варвара
- Отчество
- Парамоновна
- Дата исполнения приговора
- 06 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 205
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27848. ПОНОМАРЕВА, ВАРВАРА ПАРАМОНОВНА, 36 л. Гр. Новохоперск. у., Песковск. в. и с.; — Н. С. 8 р. Новохоперск. у. Выгонка самог., лиш. св. 6 м. Исп. 6 окт. 920.
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