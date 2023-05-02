Никитина Анна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Никитина
- Имя
- Анна
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 159
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5088. Никитина Анна, 37 л. Гр. Опочецк. у., Еженск., в., с. Михеево; - Н. С. 7 р-на Опочецк. у. Кража, лиш. св. 3 г., амнистиров.
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