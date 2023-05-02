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Никитина Анна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Никитина
Имя
Анна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 159
Источник
Скан
Оригинальная запись
5088. Никитина Анна, 37 л. Гр. Опочецк. у., Еженск., в., с. Михеево; - Н. С. 7 р-на Опочецк. у. Кража, лиш. св. 3 г., амнистиров.

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