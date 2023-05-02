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Жумагазиев Балбакиш

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жумагазиев
Имя
Балбакиш
Дата исполнения приговора
18 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 135
Источник
Скан
Оригинальная запись
4700. ЖУМАГАЗИЕВ БАЛБАКИШ, 32 л., Темирск. у. и в. 6 аула. Н. С. 11 уч. Актюбинск. у. Ст. ст. 157 и 176, пор. пр. 1 г. Исп. 18 окт. 923.

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