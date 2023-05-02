Кирпичников Иван Симонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кирпичников
- Имя
- Иван
- Отчество
- Симонов
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 143
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83112. КИРПИЧНИКОВЪ, ИВАНЪ СИМОновъ, 48 л. К. изъ сс. Красноярск. у., Сухобузимск. в., м. Балчуга, рд. въ г. Ярославлѣ; — М. С. 4 уч. г. Красноярска, 26 Апр. 911, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 16 Мая 911. | 906 3361 1642 У. | 82 80121 1647 У. | 903 64003 1655 У. | 82 15571 1647 У. | 902 81095 1655 У. | 80 2376 170 М. | 85 69061 1647 У. | 78 58666 169 М. | 83 80402 1647 У.
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