Казунин Нил Филиппов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Казунин
- Имя
- Нил
- Отчество
- Филиппов
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 158
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 133368. КАЗУНИНЪ, НИЛЪ ФИЛИППОВЪ. К. Никольск. у., Березниковск. в., д. Борисова, 46 л., рд. т. же у. и в., въ д. Душневѣ; — Вологод. О. С. 13 Сент. 909, 4 п. 134, 135, 150, 152, 272 и 1 ч. 823 У., тюр. 4 м. Исп. 20 Окт. 909.
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