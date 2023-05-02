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Киселев Владимир Федосеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Киселев
Имя
Владимир
Отчество
Федосеев
Дата исполнения приговора
06 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 173
Источник
Скан
Оригинальная запись
133780. КИСЕЛЕВЪ, ВЛАДИМІРЪ ФЕДОСЕЕВЪ. К. Витебск. у., м. Колышковъ, 20 л.; — Витебск. О. С. 5 Сент. 909, 134, 140, 1651 и 1663 У., тюр. 3 м. Исп. 6 Окт. 909.

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