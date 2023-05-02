Киселев Владимир Федосеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Киселев
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Федосеев
- Дата исполнения приговора
- 06 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 173
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 133780. КИСЕЛЕВЪ, ВЛАДИМІРЪ ФЕДОСЕЕВЪ. К. Витебск. у., м. Колышковъ, 20 л.; — Витебск. О. С. 5 Сент. 909, 134, 140, 1651 и 1663 У., тюр. 3 м. Исп. 6 Окт. 909.
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