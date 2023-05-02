Кругляк Артемий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кругляк
- Имя
- Артемий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 04 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 147
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5190. КРУГЛЯК АРТЕМИЙ ИВАНОВИЧ, 48 л., Славгородск. у., с. Архангельского. Н. С. 1 уч. Славгородск. у. Ст. 140а, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 4 июня 923.
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