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Кругляк Артемий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кругляк
Имя
Артемий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
04 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 147
Источник
Скан
Оригинальная запись
5190. КРУГЛЯК АРТЕМИЙ ИВАНОВИЧ, 48 л., Славгородск. у., с. Архангельского. Н. С. 1 уч. Славгородск. у. Ст. 140а, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 4 июня 923.

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