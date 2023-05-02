Логинов Сергей Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Логинов
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 24 август 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 215
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6846. ЛОГИНОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 53 л., Сергачск. у., Курмышск. в., д. Казачья. Нижегородск. Губсуд. Ст. 58, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 5 л. Приг. вступил в закон. силу 24 авг. 924.
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