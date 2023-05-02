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Кочетов Гавриил Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кочетов
Имя
Гавриил
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
20 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 145
Источник
Скан
Оригинальная запись
5092. КОЧЕТОВ ГАВРИИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ. 22 л, Баргузинск. у., Коноваловск. в. Главсуд Бурято-Монгольск. АССР. Ст. ст. 76 и 184 ч. 2, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 4 г. Исп. 20 нояб. 923.

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