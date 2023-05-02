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Иноземцев Василий Сергеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иноземцев
Имя
Василий
Отчество
Сергеев
Дата исполнения приговора
24 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 101
Источник
Скан
Оригинальная запись
47080. ИНОЗЕМЦЕВЪ, ВАСИЛІЙ СЕРГѢевъ (онъ же Осиповъ). К. Инсарск. у., Ямщинск. в., д. Кульменса, 23 л., рд. т. же у. и в., въ д. Верхисахъ; — Симбир. О. С. (въ 3 р.), 2 п. 134, 135 и 1 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 8 м. Исп. 24 Мая 905. | 903 34646 169 М. | 902 80863 169 М.

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