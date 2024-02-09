Бугаев Иван Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бугаев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 20 ноябрь 1886
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 67
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17988. БУГАЕВЪ, Иванъ Павловъ. Кр. Царицын. у., Александровск. в., д. Стефанидовки (крендельщ.), 24 л.; приг. М. С. 1 уч. Царицын. окр., по 6 п. 13, 8 п. 170 и 170¹ ст. У. о нак., въ тюрьму на 8 м. Исп. 20 Нояб. 1886 г.
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