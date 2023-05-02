Альт Карл Гендриков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Альт
- Имя
- Карл
- Отчество
- Гендриков
- Дата исполнения приговора
- 25 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 11
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 119443. альтъ, карлъ гендриковъ. К. Везенберг. у., Салльск. в., 15 л., рд. въ г. Ревелѣ; — М. С. 5 уч. Рев.-Гапсальск. окр. 25 Сент. 909, 11, 169, 5 и 8 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 25 Сент. 909. | 25 Окт. 908 г., М. С. 3 уч. Рев.-Гапсальск. окр., 6, 11 и 169 М.—т. 2 м.
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