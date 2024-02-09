Игнатичев Илья Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Игнатичев
- Имя
- Илья
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 20 декабрь 1906
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 1-2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 113
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3144. ИГНАТИЧЕВЪ, ИЛЬЯ ПЕТРОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Шуйск. у., Пупковск. в., д. Волгасихи, 27 л., рд. въ г. Ив.-Вознесенскѣ, Шуйск. у.; — Владимірск. О. С., 9, 115, 1 п. 1647 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 20 Дек. 906. | 905 22875 1655 У. | 903 56820 169 М. | 904 3689 169 М.
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