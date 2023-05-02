Полевой Афанасий Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Полевой
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 06 апрель 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 254
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9760. Полевой Афанасий Дмитриевич, 22 л., Сталинградск. г., Усть-Медведицк. окр., Михайловск. в. и с. Н. С. 1 уч. Усть-Медведицк. окр. Ст. 1 ч. 157, лиш. св. 6 м. 6/ІѴ—26.
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