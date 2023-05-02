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Новруз-Оглы Машади-Баба-Верды

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Новруз-Оглы
Имя
Машади-Баба-Верды
Дата исполнения приговора
29 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 182
Источник
Скан
Оригинальная запись
49264. НОВРУЗЪ-ОГЛЫ, МАШАДИ-БАБА-Верды. Под. с., жит. с. Гешуръ, Шаруро-Даралагез. у., 40 л.; — Эриван. О. С., 134, 135, 140, 148, 149, 152 и 285 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. и 10 дн. Исп. 29 Марта 905.

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