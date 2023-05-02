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Трейгер Цодик-Шлема Аронов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трейгер
Имя
Цодик-Шлема
Отчество
Аронов
Дата исполнения приговора
07 январь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 469
Источник
Скан
Оригинальная запись
12222. ТРЕЙГЕРЪ. ЦОДИКЪ-ШЛЕМА (Соломонъ) Ароновъ (онъ же Трайеръ и Трейеръ), 19 л. Мщ. г. Митавы, рд. въ г. Гомелѣ; — Одесск. О. С., 8 Дек. 910, 140, 152¹ и 1 ч. 1655 У., тюр. 1 г., съ зач. 5 м. и 21 дн. предв. заключ. Исп. 7 Янв. 911. | 910 58142 169 М. | 908 135115 169 М. | 910 12574 169 М. | 908 27094 169 М. | 909 456586 169 М.

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