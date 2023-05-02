Кустова Екатерина Степановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кустова
- Имя
- Екатерина
- Отчество
- Степановна
- Дата исполнения приговора
- 05 август 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 202
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1806. КУСТОВА, ЕКАТЕРИНА СТЕПАНОВНА, 24 л. Гр. Новоладожск. у., Кобанск. в., д. Низова; —Особ. сесс. Н. С. при б. Петроградск. Совнарсуде. Ст. 148. лиш. св. 1 ½ г. Исп. 5 авг. 922.
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