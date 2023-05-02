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Нарвойш Казимир Антонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Нарвойш
Имя
Казимир
Отчество
Антонов
Дата исполнения приговора
13 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 176
Источник
Скан
Оригинальная запись
49094. НАРВОЙШЪ, КАЗИМІРЪ АНТОновъ. К. Тельшевск. у., в. и м. Ольсадъ, 18 л.; — Ковенск. О. С., 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 13 Мая 905.

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