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Домрачев Корней Евдокимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Домрачев
Имя
Корней
Отчество
Евдокимович
Дата исполнения приговора
11 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 116
Источник
Скан
Оригинальная запись
4034. ДОМРАЧЕВ КОРНЕЙ ЕВДОКИМОВИЧ, 52 л., Уржумск. у., Новоторжск. в., д. Федоровой. Н. С. Бодайбинск. промышлен. р. Ст. 140, лиш. св. 3 г. Исп. 11 мая 923.

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