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Драминский Владислав Станиславов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Драминский
Имя
Владислав
Отчество
Станиславов
Дата исполнения приговора
28 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 115
Источник
Скан
Оригинальная запись
132228. ДРАМИНСКІЙ, ВЛАДИСЛАВЪ Станиславовъ. К. Серпецк. у., гм. и д. Коссеминъ, 14 л.; — М. Съѣзд. 1 окр. Плоцк. г. 28 Апр. 909, 11 и 169 М., на исправл. родит. Исп. 28 Окт. 909.

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