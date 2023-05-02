Драминский Владислав Станиславов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Драминский
- Имя
- Владислав
- Отчество
- Станиславов
- Дата исполнения приговора
- 28 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 115
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 132228. ДРАМИНСКІЙ, ВЛАДИСЛАВЪ Станиславовъ. К. Серпецк. у., гм. и д. Коссеминъ, 14 л.; — М. Съѣзд. 1 окр. Плоцк. г. 28 Апр. 909, 11 и 169 М., на исправл. родит. Исп. 28 Окт. 909.
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