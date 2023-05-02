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Даветьяров Осип Логгинов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Даветьяров
Имя
Осип
Отчество
Логгинов
Дата исполнения приговора
17 апрель 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 102
Источник
Скан
Оригинальная запись
131870. ДАВЕТЬЯРОВЪ, ОСИПЪ ЛОГГИНОВЪ. Сс.-пос. Верхнеудинск. у., Малетинск. в., 56 л., рд. Малмыжск. у., въ в. и с. Саможгѣ; — Читинск. О. С., 134, 135, 2 ч. 1484 У., 375 и 438 У. о сс., во Врем. раб. на зав. 2½ г. Исп. 17 Апр. 909. | 4 Апр. 77 г. Сарапульск. О. С., за убійство каторж. раб. 13 л.

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