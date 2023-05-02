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Медведев Григорий Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Медведев
Имя
Григорий
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
06 май 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 181
Источник
Скан
Оригинальная запись
7688. Медведев Григорий Федоров., 47 л., Саратовской г., Петровск. у и в., д. Морозовки. Н. С. 2 уч. Аткарск. у. Ст. 2 ч. 166, л. с. 5 л. 6 мая 927.

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