Медведев Григорий Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Медведев
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 06 май 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 181
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7688. Медведев Григорий Федоров., 47 л., Саратовской г., Петровск. у и в., д. Морозовки. Н. С. 2 уч. Аткарск. у. Ст. 2 ч. 166, л. с. 5 л. 6 мая 927.
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