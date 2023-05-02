Ширшов Иван Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ширшов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- __ октябрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 261
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3764. ШИРШОВ, ИВАН ПАВЛОВИЧ, 49 л. Гр. Златоустовск у., Саткинск. в. и завода;—Н. С. 9 уч. Златоустовск. у. Конокрад, лиш. св. 2 г. Исп. в октябре 922.
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