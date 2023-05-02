Пучкин Степан Лаврентьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пучкин
- Имя
- Степан
- Отчество
- Лаврентьевич
- Дата исполнения приговора
- 26 июль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 290
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9238. ПУЧКИН СТЕПАН ЛАВРЕНТЬЕВИЧ, 27 л., Спасск. у., Константиновск. в. и с. Рязанск. Губсуд. Ст. ст. 143, 149, 1 ч. 157, 176, лиш. св. 4 г. Приг. вступил в закон. силу 26 июля 924.
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