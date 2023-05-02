Тронин Константин Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тронин
- Имя
- Константин
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 21 январь 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 595
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27699. ТРОНИНЪ, Константинъ Ивановъ Отст. унт.-оф. (чернораб.), 67 л.; род. Могилев. г. и у., въ м. Шкловѣ, прип. къ общ. мѣщ. г. Нѣжина; приг. М. С. 9 уч. Нѣжин. окр., по 3 п. 171 ст. У. о нак., въ тюрьму на 2 м. Исп. 21 Янв. 1887 г.
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