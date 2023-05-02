Разоренов Борис Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Разоренов
- Имя
- Борис
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 203
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6974. РАЗОРЕНОВ, БОРИС СЕМЕНОВИЧ, 28 л. Гр. Богородецк. у., Супоневск. в., д. Спиридоново; — Р. В. Т. Сызрано-Вятск. ж. д. Должн. прест., лиш. св. 1 г. Исп. 30 сент. 921.
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