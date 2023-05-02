Костюшин Семен Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Костюшин
- Имя
- Семен
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1918: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - [1918?]. С. 64
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1783. КОСТЮШИН, СЕМЕН ИВАНОВ, 58 л. Гр. Болховск. у., Паюсовск. в., д. Дубовой Рощи; — М. Н. С. 10 уч. Болховск. у. Кража, т. 6 м., с зач. 2 м. и 16 д. пр. з. Исп. 16 Окт. 918.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.