Сулевский Юзеф Янов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сулевский
- Имя
- Юзеф
- Отчество
- Янов
- Дата исполнения приговора
- 18 март 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 390
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 58238. сулевскій, юзефъ яновъ. К. Ломжинск. у., гм. Божеево, пос. Визна, 17 л.; — Ломжинск. О. С.. 134, 135, 140, 152, 1 ч. 1647, 1 п. 1 ч. 1649 и 2 ч. 1649 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 17 Нояб. 908 г. (1 ч. 1647 У., нор. 6 м.) и приг., напеч. 908 г. № 134447, тюр. 1 г. Исп. 18 Марта 909.
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