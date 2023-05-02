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Михно Илья Илларионович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Михно
Имя
Илья
Отчество
Илларионович
Дата исполнения приговора
28 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 197
Источник
Скан
Оригинальная запись
7562. Михно Илья Илларионович, 34 л., Бело русск. ССР., Полоцк. окр., Освейск. р., д. Копчаны. В. Т. Белорусск. окр. Ст. ст. 1 ч. 66, 1 ч. 97, 1 ч. 98, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 28/ХІІ—26.

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