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Козютин Тихон Миронов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козютин
Имя
Тихон
Отчество
Миронов
Дата исполнения приговора
08 июнь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 131
Источник
Скан
Оригинальная запись
5533. Козютин Тихон Миронов., 53 л., Демидовск. у., Демидовско-Пригородн. в., д. Станюгов. Н. С. 1 уч. Демидовск. у. Ст. 162 п. "в", л. с. 1 г. 8 июня 927.

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