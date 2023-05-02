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Билецкий Павел Сильвестров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Билецкий
Имя
Павел
Отчество
Сильвестров
Дата исполнения приговора
10 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 34
Источник
Скан
Оригинальная запись
130053. БИЛЕЦКІЙ, ПАВЕЛЪ СИЛЬвестровъ. К. Васильков. у., В.-Половецк. в., с. Пищиковъ, 32 л.; —М. С. 1 уч. Сквирск. окр. 22 Сент. 909, 172 (кража), тюр. 1½ м. Исп. 10 Окт. 909.

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