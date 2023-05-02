Билецкий Павел Сильвестров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Билецкий
- Имя
- Павел
- Отчество
- Сильвестров
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 34
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130053. БИЛЕЦКІЙ, ПАВЕЛЪ СИЛЬвестровъ. К. Васильков. у., В.-Половецк. в., с. Пищиковъ, 32 л.; —М. С. 1 уч. Сквирск. окр. 22 Сент. 909, 172 (кража), тюр. 1½ м. Исп. 10 Окт. 909.
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