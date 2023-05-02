Чекальский Андрей Войцехов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чекальский
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Войцехов
- Дата исполнения приговора
- 19 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 445
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 59803. чекальскій, Андрей войцѣховъ. К. Влоцлавск. у., гм. Пржедечь, д. Хрустовъ, 39 л.; — Варшавск. О. С., 1 ч. 1655 У., арест. отд. 2 г. Исп. 19 Февр. 909. | 907 62001 170 М. | 91 29868 169 М. | 906 32546 170¹ М. | 99 30116 169 М. | 905 64754 169 М. | 88 101009 169 М.
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