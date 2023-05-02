Редин Иван Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Редин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 15 март 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 204
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7018. РЕДИН, ИВАН ИВАНОВИЧ, 25 л. Гр. Кирсановск. у., сл. Гвоздеки; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Петровск. отд. г. Москвы. Убийство, лиш. св. 5 л. Срок исп. не указ., осужд. 15 марта 921.
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