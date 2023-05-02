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Чельцов Кузьма Артемьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чельцов
Имя
Кузьма
Отчество
Артемьевич
Дата исполнения приговора
15 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 359
Источник
Скан
Оригинальная запись
13729. Чельцов Кузьма Артемьевич, 27 л., Тульск. г., Арсеньевск. р., с. Красного. Тульск. Г. С. Ст. 150, лиш. св. 3. П. в. з. с. 15/ХІ—26.

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