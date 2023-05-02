Мухамет-Зянов Шарафутдин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мухамет-Зянов
- Имя
- Шарафутдин
- Дата исполнения приговора
- 03 февраль 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 409
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 24280. МУХАМЕТЪ-ЗЯНОВЪ, Шарафутдинъ. Кр. Лаишев. у., Чирповск. в., д. Именковой (торгов.), 35 л.; приг. М. С. 2 уч. г. Казани (во 2 р., см. 1884 г. № 52115), по 169 ст. У. о нак., въ тюрьму на 8 м. Исп. 3 Февр. 1887 г.
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