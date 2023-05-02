Сепп Антон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСепп Антон Иванович

Сепп Антон Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сепп
Имя
Антон
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
24 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 316
Источник
Скан
Оригинальная запись
11693. Сепп Антон Иванович, 27 л., Ленинградск. г., Кингисеппск. у., Врудск. в., д. Аркуль. Ленинградск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 24 нояб. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close