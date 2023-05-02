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Попов Иван Прохорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Попов
Имя
Иван
Отчество
Прохорович
Дата исполнения приговора
03 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 259
Источник
Скан
Оригинальная запись
8618. ПОПОВ, ИВАН ПРОХОРОВИЧ, 33 л. Гр. Сарапульск. у., Мостовинск. в., д. Оленьего Болота; — Н. С. 5 уч. Сарапульск. у. Пьянство, лиш. св. 3 г. условно, с лиш. пр. 3 г. Исп. 3 мая 920.

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