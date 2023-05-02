Голумбевская Ксения Козьмина
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Голумбевская
- Имя
- Ксения
- Отчество
- Козьмина
- Дата исполнения приговора
- 20 март 1886
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 133
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 19196. ГОЛУМБЕВСКАЯ, Ксенія Козьмина. Мѣщ. г. Велижа, 55 л.; приг. М. С. 2 уч. Велиж. окр., за укрыв. кражи, по 172 ст. У. о нак., въ тюрьму на 3 м. Исп. 20 Марта 1886 г.
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