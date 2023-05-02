Калинин Николай Никифорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Калинин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Никифорович
- Дата исполнения приговора
- 03 декабрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 121
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4184. КАЛИНИН НИКОЛАЙ НИКИФОРОВИЧ, 24 л., Рыбинск. у., Волжск. в., д. Белозерова. Н. С. 8 уч. Рыбинск, у. Ст. ст. 157, 176, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. З/ХІІ—24.
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