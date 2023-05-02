Барбашин Сергей Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Барбашин
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 14 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 39
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15655. БАРБАШИНЪ, СЕРГѢЙ ПЕТРОВЪ (онъ же Поляковъ), 22 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Задонска; — Воронеж. О. С., 11 Дек. 910, 1630 и 1632 У., каторж. раб. 6 л. Исп. 14 Янв. 911. | 909 35695 1 Ч. 1655 У. | 964 90997 169 М. 907 10319 169 М.
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