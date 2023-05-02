Бальтюков Харитон Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бальтюков
- Имя
- Харитон
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 454. БАЛЬТЮКОВ, ХАРИТОН НИКОЛАЕВИЧ, 50 л. Гр. Глазовск. у., Пышкетск в., д. Б.-Симановской; — Н. С. 14 уч. Глазовск. у. Растрата, лиш. св. 3 г., по амнист. С‘езда Сов. от нак. освоб.
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