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Бальтюков Харитон Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бальтюков
Имя
Харитон
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 17
Источник
Скан
Оригинальная запись
454. БАЛЬТЮКОВ, ХАРИТОН НИКОЛАЕВИЧ, 50 л. Гр. Глазовск. у., Пышкетск в., д. Б.-Симановской; — Н. С. 14 уч. Глазовск. у. Растрата, лиш. св. 3 г., по амнист. С‘езда Сов. от нак. освоб.

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