Крысин Федор Тимофеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крысин
- Имя
- Федор
- Отчество
- Тимофеевич
- Дата исполнения приговора
- 14 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 148
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5217. КРЫСИН ФЕДОР ТИМОФЕЕВИЧ, 37 л., Славгородск. у., д. Хортица. Н. С. 1 уч. Славгородск. у. Ст. ст. 180 п. «в», 189, 220, лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 14 авг. 923.
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