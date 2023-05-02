Вавилин Петр Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вавилин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 05 сентябрь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1709. Вавилин Петр Андреев., 38 л., Кимрск. у., Корчевск. в., д. Сажино. Тверск. Г. С. Ст. 136, л. с. 4 г. 5 сент. 927.
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