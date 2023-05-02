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Шнейдер Павел Давыдов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шнейдер
Имя
Павел
Отчество
Давыдов
Дата исполнения приговора
03 декабрь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 355
Источник
Скан
Оригинальная запись
15198. Шнейдер Павел Давыдов., 22 л., Саратовской г., г. Камышина. Гл. С. Ст. 152, л. с. 3 г., п. п. 5 л. 3 дек. 927.

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