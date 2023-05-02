Саначева Аполлинария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаначева Аполлинария Васильевна

Саначева Аполлинария Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Саначева
Имя
Аполлинария
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
18 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 225
Источник
Скан
Оригинальная запись
28504. САНАЧЕВА, АПОЛЛИНАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 25 л. Гр. Солигаличск. у., Александровск. в. и з.; — Н. С. 3 уч. Ирбитск. у. Агитация, лиш. св. 6 м. Исп. 18 нояб. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.