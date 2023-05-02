Борисов Афанасий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Борисов
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 01 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 41
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130236. БОРИСОВЪ, АФАНАСІЙ ИВАНОВЪ. К. Муромск. у., Клинск. в., с. Голянищева, 51 г.; — З. Н. 3 уч. Муромск. у. 19 Апр. 909, 169 и 1 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 1 Окт. 909.
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