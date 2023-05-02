Глотов Осип Никаноров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Глотов
- Имя
- Осип
- Отчество
- Никаноров
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 65
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46082. ГЛОТОВЪ, ОСИПЪ НИКАНОРОВЪ. К. Вятск. у., Нагорск. в., д. Хохряковской, 27 л.; — Нолин. У. С., 1 п. 18 и 1 п. 177 М., тюр. 3 м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 7 Іюня 905.
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