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Даулетбаев Шганак

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Даулетбаев
Имя
Шганак
Дата исполнения приговора
29 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 108
Источник
Скан
Оригинальная запись
3749. ДАУЛЕТБАЕВ ШГАНАК, 23 л., Гурьевск. у., Кизылкугинск. в. Н. С. 13 уч. Уральск. окр. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. Исп. 29 окт. 923.

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