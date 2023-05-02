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Калмыков Егор Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Калмыков
Имя
Егор
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 95
Источник
Скан
Оригинальная запись
15609. КАЛМЫКОВ, ЕГОР НИКИТИЧ, 24 л. Гр. Скошшск. у., Чуриковск. в., с. Высокого; — Н. С. Сокольническ. р. 1 отд. г. Москвы. Взяточнич., пр. р. 1 г. условно.

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