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Чуб Владислав Иосифов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чуб
Имя
Владислав
Отчество
Иосифов
Дата исполнения приговора
11 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 454
Источник
Скан
Оригинальная запись
141306. ЧУБЪ, ВЛАДИСЛАВЪ ІОСИФОВЪ. К. Владиміроволын. у., Олесск. в., с. Переваловъ, 18 л.; — М. С. 1 уч. Ковельск. окр. 11 Сент. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 11 Сент. 909. | 908 136689 169 М.

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